Carbonero dá resposta e engata sequência decisiva pelo Internacional

Johan Carbonero é um dos jogadores que se tornaram destaque no Internacional após a resposta positiva no Campeonato Brasileiro. O atacante se recuperou de uma contusão muscular na coxa esquerda há pouco tempo e rapidamente assumiu papel decisivo. Afinal, ele teve participação direta em gols nos últimos dois compromissos do Colorado.

O colombiano marcou dois dos últimos três gols do Inter. Contra o Vasco, no último domingo, o camisa 7 entrou no intervalo e assegurou o empate para os gaúchos. Na vitória fora de casa sobre o Santos, ele foi o responsável por abrir o placar.

De acordo com estatísticas do “Sofascore”, Carbonero também contribuiu na construção de jogadas, com dois passes decisivos. O atacante também teve 100% dos dribles corretos, em três possíveis. O camisa 7 sofreu quatro faltas e finalizou oito vezes, três delas certas.

O colombiano rapidamente retomou a sua importância no time do Internacional. Após quase três meses sem entrar em campo, ele foi desfalque por 15 jogos no Colorado devido à lesão muscular na coxa esquerda de segundo grau. Após recuperar a melhor condição física, o camisa 7 participou dos quatro jogos do Colorado desde a volta dos compromissos.

Internacional constrói período de invencibilidade

Inclusive, neste intervalo, o Inter segue invicto no Brasileirão, com três vitórias e um empate. O momento é tão positivo que a equipe gaúcha tem a segunda maior pontuação no torneio após o fim do Mundial de Clubes. Ao lado do Palmeiras, são dez pontos em 12 possíveis. Ambos têm desempenho inferior somente ao Flamengo.

Em seguida, o Internacional mudará seu foco para a Copa do Brasil. Até porque enfrentará o Fluminense pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio, na próxima quarta-feira (30), no Beira-Rio. Em agosto, a equipe seguirá em maratona de compromissos com pelo menos sete partidas em 20 dias. No caso, os duelos contra São Paulo, Bragantino, Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão, além da partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Tricolor das Laranjeiras. Ainda voltará a encarar o Rubro-Negro em dois confrontos pelas oitavas de final da Libertadores.

