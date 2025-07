Grêmio comunica venda de Igor Serrote para o futebol árabe por R$ 30 milhões

O Grêmio causou surpresa ao informar que vendeu o jovem lateral-direito Igor Serrote, nesta segunda-feira (28). O clube gaúcho aceitou oferta de 5,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 30 milhões na cotação atual) do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

O Imortal anunciou também que permanecerá com 20% dos direitos econômicos do jogador, pois deseja ter um lucro maior no esquema de mais-valia, em uma eventual futura venda. Inclusive, o seu contrato com o Tricolor gaúcho expirava ao fim de 2027. Igor esteve entre os 11 iniciais no último compromisso do Grêmio, a derrota para o Palmeiras, no último sábado (26). Pelo elenco profissional, ele entrou em campo em 19 ocasiões e passou a integrar as categorias de base do clube em 2015.

Ele começou o ano na equipe sub-20 e chegou a disputar um jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entretanto, rapidamente a comissão técnica principal solicitou a integração do lateral-direito e depois a decisão se tornou permanente.

Apesar disso, sua estreia entre os profissionais ocorreu no ano passado, quando atuou cinco vezes pelo time profissional. Na atual temporada, Serrote também fez parte do grupo que conquistou o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira da categoria. Durante a disputa da competição, o defensor se notabilizou por faltas duras e por ser autor de provocações contra argentinos. Na oportunidade, ele indicou as cinco estrelas no emblema da CBF.

Grêmio finaliza preparação para confronto direto

O Tricolor gaúcho terá prazo curto e não poderá lamentar a derrota para o Palmeiras. Afinal, retorna aos gramados já nesta terça-feira (29), quando enfrentará o Fortaleza, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão. A propósito, o duelo representa um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Ao mesmo tempo em que divide as atenções com o calendário no futebol brasileiro, a diretoria também avalia cenários com a janela de transferências, que está aberta. Os dirigentes analisam propostas por ativos do elenco e também estudam realizar propostas por candidatos a reforços. Até o momento, o clube anunciou as chegadas do meio-campista Alex Santana, do centroavante Carlos Vinícius e do zagueiro Balbuena.

