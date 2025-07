CBF divulga análise do VAR em gol anulado em São Paulo x Fluminense

A CBF divulgou na noite do último domingo (28/7) a análise do VAR durante o jogo entre São Paulo e Fluminense, vencido pelo Tricolor paulista por 3 a 1, no Morumbis, também no domingo. Um lance, afinal, foi disponibilizado pela entidade máxima do futebol brasileiro através de seu site oficial.

Foi o gol de Luciano, aos 7′ da etapa final, anulado após análise do VAR, comandado por Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda dera gol válido após chute de Bobadilla e desvio em Luciano, em lance que também contou com um possível pênalti para o São Paulo. No entanto, Manekas avisa possível toque de mão do atacante são paulino.

“Vou recomendar a revisão para você de um possível toque no braço de imediatez. Eu vou te mostrar o contato da bola com o braço, ok?”, disse Fazekas na cabine do VAR.

Davi Lacerda, então, anula o gol. Afinal, segundo a regra 12, há um tiro livre indireto a favor do Fluminense pelo seguinte ponto: “marcar um gol no adversário: diretamente com a mão ou o braço, mesmo que em uma ação acidental, incluindo por parte do goleiro da equipe atacante”.

“Ela (a bola) pega no cotovelo, confere? É uma mão de imediatez, estou voltando com decisão de falta a favor da equipe de vermelho (Fluminense)”, diz Lacerda.

O São Paulo ainda contou com um pênalti a seu favor na primeira etapa, cometido por Martinelli, que colocou a mão na bola. Na etapa final, ainda houve análise demorada no segundo gol dos paulistas, marcado por Ferreira, de cabeça.