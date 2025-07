Após interação, boatos de caso entre Vini Jr e Virgínia ganham força

Os rumores de um affair entre Vini Jr e Virgínia começam a serem vistos como plausíveis. A perspectiva começa a mudar depois de o atacante curtir uma postagem da influenciadora nas redes sociais neste último domingo (27). Inclusive, tal situação ocorreu alguns dias depois da festa de aniversário do astro do Real Madrid.

Na publicação, Virgínia posou para foto com as duas filhas Maria Alice e Maria Flor, que são oriundas do seu antigo casamento com o cantor Zé Felipe. A legenda escolhida pela empresária destacou o clima familiar.

“Domingou de trabalho por cá e como é maravilhoso passar esse exemplo para vocês, minhas pequenas. Minhas parceiras de vida”, frisou a influenciadora.

Vale relembrar que Virgínia foi uma das convidadas de Vini Jr para a celebração dos seus 25 anos. A cerimônia ocorreu no Rio de Janeiro durante suas férias. Na semana passada, aliás, internautas acreditam que o artista e ex-marido da empresária, Zé Felipe, mandou um recado para o craque dos Merengues.

Isso porque ele postou uma sequência de fotos e teria feito uma alusão ao atacante.

“Em Goiânia tem o 10!”, escreveu o cantor, e seus seguidores acreditam que a escolha da numeração faz referência à camisa de Vini Jr na Seleção Brasileira.

Segundo informações da coluna de “Fábia Oliveira”, o jogador e a empresária foram flagrados agarradinhos em uma área discreta e escura do local, próxima à pérgola da piscina. Por sinal, os convidados não tinham a permissão de utilizar celular no espaço.

Affair entre Virginia e Vini Jr.

Toda polêmica, porém, partiu das especulações em torno de um possível romance entre a influencer e o jogador. Primeiramente, a apresentadora do SBT fez um grande mistério sobre sua ida à festa de Vini e chegou, inclusive, a mentir para os seguidores com despedida de boa noite e pijama.

