Zé Ivaldo desperta interesse de clubes asiáticos e pode deixar o Santos

O zagueiro Zé Ivaldo está perto de cumprir uma meta que obrigaria o Santos a comprá-lo do Cruzeiro, segundo o acordo de empréstimo firmado no início da temporada. No entanto, o defensor pode deixar o Peixe ainda na janela deste meio de ano. Afinal, um clube da Arábia Saudita e outro do Japão manifestaram interesse na contratação do defensor.

Com isso, Zé Ivaldo pode deixar a Vila Belmiro justamente no momento em que o defensor perdeu espaço com Cleber Xavier. A conversa com os clubes estrangeiros ainda está na discussão sobre valores, sem a formalização de uma oferta oficial. O Santos, aliás, precisa ser avisado de qualquer proposta recebida pelo Cruzeiro.

Há a possibilidade de o jogador não vestir mais a camisa do Santos. Inclusive, no próprio Cruzeiro, essa é a perspectiva de momento ao se analisar a situação de Zé Ivaldo na Baixada Santista.

Zé Ivaldo soma 29 jogos pelo Santos e dois gols marcados. Pelo Brasileirão, o defensor atuou em 12 partidas, balançando as redes em apenas uma ocasião. O zagueiro, aliás, não pode disputar a competição nacional por outro clube, já que realizou mais de sete partidas no campeonato.

Perda de espaço

Emprestado pelo Cruzeiro, Zé Ivaldo chegou ao Santos este ano e rapidamente se tornou titular, aproveitando a fase ruim de concorrentes como João Basso e Luan Peres. Inicialmente preterido por Pedro Caixinha, Gil foi reintegrado durante o Campeonato Paulista, formando a dupla de zaga com Zé Ivaldo.

Após a pausa para o Mundial de Clubes, Zé Ivaldo apresentou atuações inconsistentes, com erros cruciais em jogos contra Desportiva-ES e Mirassol. Suas atuações ruins levaram à perda de espaço no time, resultando em sua ausência até do banco de reservas em algumas partidas.

