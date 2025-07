Presidente do Corinthians admite dificuldade financeira em busca de reforços

Nesta segunda-feira (28), durante entrevista, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, admitiu a dificuldade em contratar jogadores e destacou principalmente a questão financeira. Mesmo assim, ele acredita ser possível trazer bons reforços gastando pouco.

Após as últimas partidas do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior voltou a solicitar reforços, mas a diretoria do Timão ainda não atendeu às solicitações. O time segue vivo em duas frentes: o Brasileirão e a Copa do Brasil.

“A questão das contratações está com o Fabinho Soldado. Ele está trabalhando para a gente trazer os jogadores necessários nas possibilidades do Corinthians. Nada de loucura, não podemos fazer loucuras nesse momento. O que buscamos são jogadores com custo baixo e alta qualidade. É difícil? É! Mas não é impossível”, disse o dirigente.

Reforços e agenda do Corinthians

Até o momento, o único reforço foi o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Recentemente, o clube fez uma proposta e sondou o atacante Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia, mas ainda sem sucesso. A diretoria também busca um lateral-direito e um meio-campista no mercado.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Palmeiras, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico acontece nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena.

