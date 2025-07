Fluminense encontra concorrência por Vitinho

Disposto a contratar o meia-atacante Vitinho, ex-Al-Ettifaq (SAU) e agora sem clube, o Fluminense encontra concorrência. Afinal, um time também da Arábia Saudita procurou o staff do atleta e pode pagar valores acima da realidade brasileira.

Segundo publicação do “ge” desta segunda-feira (28/7), o Fluminense já apresentou proposta formal pelo jogador. No entanto, além do citado clube saudita, há uma equipe brasileira que também busca a contratação de Vitinho.

Antes da disputa do Mundial de Clubes, nos EUA, o Flu já desejava contar com o jogador no elenco. À época, porém, Vitinho não tinha desejo de retornar ao Brasil. Renato Gaúcho, que o comandou no Flamengo em 2021, foi quem indiciou a contratação, especialmente pela versatilidade do atleta, que atua pelos dois lados do campo e ainda pode jogar de segundo atacante.

Vitinho, aos 31 anos, estava na Arábia Saudita desde 2022, quando saiu do Fla rumo ao Al-Ettifaq. Por lá, ficou duas temporadas e foi para o Al-Shabab, do mesmo país, por empréstimo, retornando para 2024/25. Na última temporada, marcou sete gols e deu sete assistências em 33 aparições. Revelado pelo Botafogo, Vitinho ainda tem experiência no Internacional, além do já citado Flamengo, em solo brasileiro.

