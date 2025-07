Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Com o retorno do calendário do futebol nacional, as oitavas de final da Copa do Brasil terão início a partir desta terça-feira (29). Afinal, Botafogo e Red Bull Bragantino medem forças, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no jogo de ida, e prometem fortes emoções no mata-mata do torneio nacional.

Na fase anterior, o Alvinegro teve tranquilidade para avançar, com uma goleada por 4 a 0 sobre o Capital-DF na ida e um revés por 1 a 0 na volta. O Massa Bruta, por sua vez, aplicou uma sonora goleada por 6 a 0 sobre o Criciúma, depois da derrota por 1 a 0 no Heriberto Hulse.

Antes disso, a equipe paulista teve dificuldades nas duas primeiras fases. Isso porque passou por Sousa-PB e São José-RS apenas nas penalidades máximas e flertou com a zebra.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (29) terá a transmissão do SporTV e dos canais Premiere.

Como chega o Botafogo

Invicto desde a chegada do técnico Davide Ancelotti, com um vitória e dois empates, o Glorioso tenta fazer um bom resultado em casa para definir uma possível classificação. Na escalação, Marlon Freitas deve voltar a campo, visto que cumpriu suspensão contra o Corinthians. Além disso, Artur ainda é dúvida por causa de um quadro gripal. Nathan Fernandes pode aparecer novamente como opção para o sistema ofensivo.

Como chega o Bragantino

Depois do revés para o Fortaleza, o Massa Bruta volta suas atenções para a Copa do Brasil, mas terá desfalques. Afinal, Matheus Fernandes, Juninho Capixaba, Eduardo e Mosquera estarão fora de combate. Por outro lado, Pedro Henrique deve voltar. Nesse sentido, Fernando, que está em transição física, e o goleiro Cleiton, que estava suspenso diante do Leão do Pici, também aparecem como novidades. Assim, ele deve entrar no lugar de Lucão na meta da equipe de Bragança Paulista.

BOTAFOGO x RED BULL BRAGANTINO

Ida das Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 29/7/2024, às 19h (de Brasília)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte, Barboza, Kaio e Alex Telles; Allan, Newton e Savarino; Artur (Nathan), Joaquín Correa e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Palacios, Gustavo Marques e Guilherme; Gabriel, Ramires e Lucas Barbosa; Sasha, Jhon Jhon e Pitta. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

