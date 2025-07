Ex-astro do Real Madrid se aventura no golfe depois de aposentadoria

A passagem de Gareth Bale pelo Real Madrid teve outra modalidade como centro de uma polêmica, no caso o golfe. O galês se aposentou do futebol em janeiro de 2023 e depois disso decidiu concentrar todas as atenções neste esporte, que é outra das suas paixões. Pouco mais de um ano, ele demonstrou evolução e é um destaque na categoria amadora.

Mesmo com a performance vista com potencial e participação em campeonato tradicional, o ex-Real Madrid sinalizou que não tem pretensão em se profissionalizar no golfe.

“Tenho absoluta, 100% de certeza de que não vou conseguir ser profissional”, assegurou Bale.

Assim, aos 36 anos, o ex-atacante explicou sua escolha frisando a exigência pelo alto nível técnico e mental que os profissionais precisam apresentar.

“Quando você joga golfe e assiste a golfistas profissionais jogarem, mesmo comparado aos seus melhores dias, você não chega nem perto. Quando joguei com esses jogadores e os observei, percebi o quão bons eles são”, esclareceu o galês.

Posteriormente, Bale ressaltou que há uma distinção entre praticar por lazer e disputar competição com a cobrança pelo título.

“Não importa jogar com seus amigos; eles estão jogando sob as condições mais severas, em torneios, com clima adverso e enorme cobrança. Então, não haverá golfe profissional para mim. Mas eu amo o jogo. Adoro assistir, adoro cultivá-lo”, explicou o ex-jogador do Real Madrid.

Proposta para retornar ao futebol

Inclusive, um ano atrás, o Wrexham, do País de Gales, seu país natal, tentou convencer Gareth a mudar de ideia e voltar ao futebol. Para ter sucesso nesta tentativa, o clube preparou uma oferta tentadora. A proposta sinalizava que ele repensasse a aposentadoria e também não precisasse abandonar o golfe, seu passatempo. A única exigência é que ele se fizesse presente em alguns treinamentos. Exatamente para desenvolver o entrosamento com seus possíveis companheiros.

Polêmica com golpe em seu período no Real Madrid

Na reta final de sua passagem pelos Merengues, quando atuava pela seleção de Gales em 2019, ele apareceu com uma bandeira polêmica. Na ocasião, ele segurava o item com os dizeres “Gales, golfe e Madrid”. Logo abaixo vinha a frase “nesta ordem”. Na oportunidade, a equipe nacional havia conseguido a classificação para disputar a Eurocopa de 2020. Neste período, ele recebia críticas por falta de comprometimento.

