Vasco indica contusão de Léo Jardim após ressonância

O Vasco soltou uma nota nesta segunda-feira (28/7) revelando uma contusão na bacia do goleiro Léo Jardim. Os exames identificaram “alterações contusionais” no atleta, expulso por suposta cera durante o empate em 1 a 1 com o Inter, no último domingo (27/7), no Beira-Rio.

De acordo com a publicação cruz-maltina, Léo Jardim já está em tratamento intensivo com o Departamento de Saúde e Performance (DESP) do clube. O laudo, divulgado com anuência tanto de Jardim, quanto do médico Ricardo do Carmo Bastos, dá mostras de “hematomas musculares profundos”.

Durante o jogo contra o Inter, no último domingo, Léo Jardim pediu atendimento médico ao árbitro Flávio Rodrigues de Sousa, aos 38′ da etapa final. Rodrigues entendeu, porém, que o arqueiro estava buscando atrasar o reinício de jogo (a famosa “cera”), algo passível de cartão amarelo. No entanto, um jogo de futebol não pode ser reiniciado sem o goleiro, o que abre espaço para o pedido de atendimento médico realizado por Jardim.

Como já havia recebido uma punição, recebeu o segundo e, assim, levou o cartão vermelho, obrigando o Vasco a tirar um jogador de linha para promover a entrada de seu reserva, Daniel Fuzato. No primeiro lance com um jogador a mais, o Inter chegou ao empate, com Carbonero.

