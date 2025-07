Jogador do City vive dia de soldado antes de se reapresentar para a pré-temporada

Gvardiol durante experiência militar no 'Commando Squad 9' - (crédito: Foto: Divulgação/Commando Squad 9)

O Manchester City se reapresentou nesta segunda-feira (28) para a pré-temporada do time, e o zagueiro Josko Gvardiol voltou ao clube com uma história curiosa na bagagem. Durante os últimos dias de férias, o jogador croata decidiu viver uma experiência fora do comum e viveu um dia de soldado.

Em seu país natal, Gvardiol participou de uma atividade que simula jogos de guerra da vida real, voltada para civis. O programa, que transforma games táticos em experiências imersivas, custa a partir de 8 mil euros (R$ 51,2 mil). Além disso, oferece um dia completo com equipamentos, instruções e missões em campo.

Dessa maneira, o defensor de 23 anos publicou várias fotos da aventura nas redes sociais, onde aparece vestido com uniforme militar completo e posando em cenários preparados especialmente para a ação.

“Experiência incrível de jogo real. A preparação mental e física definitiva para a próxima temporada! Commando Squad 9 é a transformação de um jogo de vídeo tático em realidade. Além disso, todas as réplicas [armas] são de airsoft e, com esses profissionais, me senti 100% seguro. Sempre quis saber como é fazer parte de uma equipe de forças especiais e completar uma verdadeira missão de comando”, escreveu o jogador em suas redes sociais.

