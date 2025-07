Mascherano critica MLS por suspensão a Lionel Messi

Mascherano não teve seu camisa 10 no empate sem gols diante do FC Cincinnati - (crédito: Foto: Rich Storry/Getty Images)

No último fim de semana, o Inter Miami teve de enfrentar o FC Cincinnati, pela Major League Soccer (MLS), sem a presença de sua maior referência técnica: Lionel Messi. Em razão da ausência sem justificativa válida por parte do argentino no confronto All-Star, onde os melhores da liga norte-americana duelaram com a seleção da Liga MX (Campeonato Mexicano), a organização puniu o camisa 10 do Inter Miami com uma partida de suspensão. Algo que deixou o treinador do clube da Flórida, Javier Mascherano, notoriamente irritado.

A chateação do comandante da equipe estadunidense, na verdade, não está voltada para a penalidade de Messi em si. Nesse sentido, Mascherano fez a ressalva de que, mesmo não concordando com a decisão, ele assegura que não tem a intenção de “mudar as regras”.

Entretanto, o ponto de irritação tratou-se com a forma que a Major League Soccer (MLS) fez o gerenciamento da situação como um todo. Isso porque, em determinado momento, a MLS teria dado a entender que não aplicaria qualquer sanção ao atacante argentino, algo que fez Mascherano montar o planejamento para o confronto do fim de semana contando com Messi. Porém, horas antes do embate no Lockhart Stadium, a entidade anunciou a pena que o tirou do compromisso em Miami.

“Não vim aqui pra criticar a MLS ou para pedir mudanças nas regras. Nos adaptamos ao que aconteceu, mesmo não concordando em nada com a decisão. Um dia, se diz uma coisa e, no outro, se toma outra decisão”, disse Javier Mascherano.

“Todos nós ouvimos que isso (sua ausência no All Star Game) era compreensível, dado o número de jogos que ele havia disputado. Não estamos pedindo que ele seja tratado de forma diferente. Agora, eu tenho uma pergunta: O que aconteceria se o jogo de hoje (contra o Cincinnati) fosse fora de casa? Eles também pediriam para o Leo não jogar? Porque para encher estádios e fazer bilheteria ninguém reclama, certo? A questão é que essa partida foi disputada em casa. Esse é o ponto crucial da questão”, acrescentou.

A declaração pós-jogo do técnico do Inter Miami, por sinal, é um reflexo de como o tema vem sendo tratado internamente no clube. Não por acaso, em entrevista recente, um dos proprietários da franquia (o empresário Jorge Mas) revelou que Messi ficou “extremamente chateado” com o ocorrido.

