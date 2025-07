Final da Libertadores de 2026 será em 28 de novembro

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (28) o calendário de 2026. Dessa forma, a final da Libertadores será disputada no dia 28 de novembro, enquanto a decisão da Sul-Americana acontecerá no dia 21. A entidade, no entanto, ainda não decidiu a cidade sede das finais e ressaltou que as datas estão sujeitas a mudanças.

A temporada começa na semana do dia 4 de fevereiro, com os jogos da primeira fase da Libertadores. No mesmo mês, terá a disputa da Recopa entre os campeões da Libertadores e Sul-Americana. Portanto, o jogo de ida será no dia 18, enquanto a volta no dia 25. A decisão sempre acontece na casa do campeão da Libertadores.

Além disso, a próxima temporada também terá quatro Datas Fifa. Portanto, entre os dias 23 e 31 de março e 1 a 9 de junho, as seleções vão realizar amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Já entre 21 de setembro a 6 de outubro e 9 a 17 de novembro terão os primeiros amistosos após o Mundial.

Com a definição do calendário da Conmebol, a CBF já pode começar a elaborar o seu calendário de 2026. Assim como ocorreu neste ano, a próxima temporada também será interrompida por um mês por causa da Copa do Mundo. Afinal, a maior competição de seleções do mundo acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos.

Libertadores

1ª fase: 4 e 11 de fevereiro

2ª fase: 18 e 25 de fevereiro

3ª fase: 4 e 11 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

Sorteio do mata-mata: 3 de junho

Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

Quartas de final: 9 e 16 de setembro

Semifinais: 14 e 21 de outubro

Final: 28 de novembro

Sul-Americana

1a fase (jogo único): 4 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

Sorteio do mata-mata: 3 de junho

Playoffs: 22 e 29 de julho

Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

Quartas de final: 9 e 16 de setembro

Semifinais: 14 e 21 de outubro

Final: 21 de novembro

