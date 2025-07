São Paulo tem dois desfalques confirmados para duelo da Copa do Brasil

O São Paulo tem duas baixas para o confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico, na próxima quinta-feira (31), às 19h30, no Morumbis. O atacante Juan Dinneno e o zagueiro Ferraresi ficam de fora da partida por motivos diferentes.

O argentino não pode disputar a competição por conta de 12 minutos. Dinneno atuou na reta final da partida do Cruzeiro contra o Vila Nova, pela terceira fase do torneio. Neste ano, a CBF mudou a regra e permitiu que atletas que atuaram nas duas fases inicias pudessem jogar por outros clubes na sequência da Copa do Brasil. Como o atacante entrou em campo na fase seguinte, ele não pode defender o São Paulo. Outro ponto é que, caso o jogador não tive entrado em campo, não haveria problema algum.

Já o venezuelano recebeu o cartão vermelho contra o Náutico, na última partida do Tricolor pela competição, há dois meses. Como Hernán Crespo conta apenas com Alan Franco, Arboleda e Sabino para a defesa e o treinador vem atuando com o esquema de três zagueiros, a tendência é que o São Paulo não tenha uma peça de reposição do setor no banco.

Até o momento, o clube não convocou nenhum atleta da equipe sub-20. Matheus Belém, defensor devolvido de empréstimo pela Chapecoense, em abril, não está nos planos do treinador e não deve ser utilizado. Com isso, o argentino teria que improvisar outro jogador caso seja necessário.

