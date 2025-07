Conmebol muda o local do monitor do VAR: ‘Mais imparcialidade aos árbitros’

A Conmebol anunciou uma mudança importante no protocolo do VAR em seus torneios. A entidade, nesta quarta-feira (16), alterou o posicionamento do monitor de revisão em campo. A cabine, agora, ficará localizada do lado oposto aos bancos de reservas. O objetivo principal da medida, segundo a confederação, é dar mais tranquilidade aos árbitros. A nova regra, inclusive, já começou a ser implementada em algumas partidas.

O presidente do Comitê de Árbitros da entidade, Enrique Cáceres, explicou a decisão. Ele afirmou que a meta é melhorar o ambiente de trabalho da arbitragem.

“Com a mudança da Área de Revisão de Arbitragem (RAA), buscamos proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe de arbitragem, para que possam tomar suas decisões com a maior serenidade e imparcialidade, em conformidade com as Regras Claras, uma das políticas mais importantes da Conmebol”, explicou.

A nova medida, contudo, será implementada de forma bastante gradual nos estádios. A mudança, de fato, depende da infraestrutura de cada local permitir a alteração. Os primeiros testes já começaram a acontecer nos jogos sul-americanos. Partidas dos playoffs da Copa Sul-Americana, por exemplo, já utilizaram o novo posicionamento do monitor.

A mudança, em resumo, é uma clara tentativa de proteger a equipe de arbitragem. A pressão de jogadores e comissões técnicas sobre o árbitro no monitor é muito comum. Com a cabine de revisão mais isolada, a Conmebol espera reduzir essa grande interferência. A entidade, enfim, busca por decisões mais imparciais e serenas em suas competições.

