Xhaka acerta retorno à Premier League após oito anos

Granit Xhaka está de volta ao futebol inglês. De acordo com informações do jornal ‘Blick’, o meio-campista suíço foi contratado pelo Sunderland por 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) e assinará por três temporadas. Aos 32 anos, o jogador chega como um dos principais reforços do clube para o retorno à Premier League, após oito anos de ausência na elite do futebol inglês.

LEIA MAIS: Jogador do City vive dia de soldado antes de se reapresentar para a pré-temporada

O Sunderland tem Kyril Louis-Dreyfus, jovem empresário suíço de 27 anos, como presidente. Dessa maneira, a contratação de Xhaka reforça o projeto de reestruturação do clube.

Capitão da seleção da Suíça, Xhaka foi um dos pilares do Bayer Leverkusen nas últimas duas temporadas sob o comando de Xabi Alonso, atual técnico do Real Madrid. Pelo time alemão, ele conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa, além de ter chegado à final da Liga Europa em 2024.

Formado pelo Basel, Xhaka é velho conhecido da torcida inglesa. Ele defendeu o Arsenal entre 2016 e 2023, acumulando uma longa passagem pelos Gunners. Por fim, com 137 jogos pela seleção suíça no currículo, está prestes a iniciar um novo capítulo no futebol inglês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.