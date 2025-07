Avaí resolve no primeiro tempo e atropela Botafogo-SP

O Avaí não deu chances para o lanterna. Afinal, com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Leão goleou o Botafogo-SP por 5 a 0, nesta segunda-feira (28), na Ressacada, pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão. Alef Manga, Cléber, Emerson Ramon (2) e JP marcaram os gols da vitória do time catarinense. Assim, segue na cola do G6 e na briga pelo acesso.

Donos da casa, o Avaí precisou de apenas 45 minutos para resolver a partida. Afinal, o time catarinense marcou quatro gols somente no primeiro tempo. Emerson Ramon abriu o placar aos oito e depois fez mais um aos 38. Antes, JP já tinha ampliado, aos 12. Por fim, Cleber fez o quarto de pênalti. Um baile na Ressacada.

Já na etapa final, Avaí diminuiu o ritmo. Assim, o Botafogo-SP incomodou um pouco mais e criou algumas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Contudo, o time catarinense era mais perigoso. Já na reta final, Alef Manga fez o quinto, também em cobrança de pênalti, aos 42, e fechou o placar.

Com a vitória, o Avaí chegou aos 28 pontos e assumiu a sétima colocação, apenas dois atrás do G4. Já o Botafogo-SP, por sua vez, é o lanterna, com 18. O Leão volta a campo no sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Novorizontino, fora de casa, enquanto o time paulista recebe o América-MG, no mesmo dia, às 18h30, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada da Série B.

Jogos da 19ª rodada da Série B do Brasileirão

Sábado (26/07)

Ferroviária 0x0 Operário-PR

CRB 4×0 Novorizontino

Domingo (27/07)

Coritiba 1×1 Amazonas

Volta Redonda 2×1 Vila Nova

América-MG 2×2 Athletico-PR

Atlético-GO 0x0 Chapecoense

Segunda-feira (28/07)

Avaí 5×0 Botafogo-SP

Paysandu x Athletic – 21h30

Terça-feira (29/07)

Criciúma x Cuiabá – 20h30

Goiás x Remo – 21h45

