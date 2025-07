Porto fecha com zagueiro Bednarek que avisa: ‘Sem tempo a perder’

O Porto anunciou oficialmente um reforço de peso para a sua defesa. O zagueiro polonês Jan Bednarek, de 29 anos, veio do Southampton, da Inglaterra. Ele assinou um contrato válido até 2029 com a equipe portuguesa. O jogador, que já foi apresentado nesta segunda-feira (28), chega com um discurso de urgência para iniciar os trabalhos.

O clube português, aliás, investiu 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 48,75 milhões) no negócio. O novo contrato do zagueiro, contudo, terá uma multa rescisória bastante alta. O valor foi fixado em 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 390 milhões). Bednarek, que usará a camisa 5, já iniciou os exames médicos no clube.

A contratação do polonês, de fato, foi bastante disputada no mercado europeu. O Porto superou a concorrência de clubes como a Roma e o Ajax para fechar o acordo. Sua liderança e grande experiência foram fatores decisivos para o acerto. O jogador, por exemplo, já acumula 69 jogos pela seleção de seu país.

Bednarek, inclusive, demonstrou pressa para começar sua trajetória no novo time. Ele chegou à cidade do Porto na tarde desta segunda-feira (28). Poucas horas depois, de forma incomum, o clube já o anunciou oficialmente. A apresentação rápida, portanto, foi diferente de outras contratações da atual temporada.

O zagueiro, em resumo, se junta a um grupo de outros novos reforços do Porto. O clube português se movimentou bastante nesta janela de transferências. Sob o comando do técnico Francesco Farioli, a equipe busca se renovar para os desafios. O time, enfim, se prepara para a disputa da fase prévia da Champions League.

