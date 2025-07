Clube da MLS desiste de lateral e Corinthians busca novos interessados

Palacios seguirá treinando no Corinthians enquanto sua situação não for resolvida - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Austin FC, dos Estados Unidos, desistiu oficialmente da contratação de Diego Palacios, do Corinthians. O Timão negociava o empréstimo do lateral-esquerdo equatoriano com o clube do Texas, mas a negociação não evoluiu e o Coringão busca um novo interessado.

Sem oportunidades para o jogador no clube, o clube não se opôs a uma possível negociação. Entretanto, o jogador não se animou com a possibilidade de ir para a MLS. Quando o jogador decidiu aceitar a proposta, o Austin não tinha mais interesse na contratação.

O equatoriano chegou a ficar afastado dos treinos por conta da negociação. Entretanto, como a transferência travou, o lateral foi reintegrado aos trabalhos no CT Joaquim Grava. Neste ano, Palacios atuou apenas em três partidas. Com contrato com o jogador até 2027, o Corinthians busca um novo interessado no empréstimo do atleta de 25 anos.

