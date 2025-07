Arthur Elias defende seu trabalho na Seleção: ‘Gera coragem e confiança’

O técnico Arthur Elias defendeu sua filosofia de trabalho na Seleção Brasileira. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28), ele projetou o duelo contra o Uruguai pelo mata-mata. O treinador, contudo, usou a maior parte do tempo para explicar seu método. Para ele, utilizar todas as jogadoras é fundamental para o futuro da equipe. O comandante, enfim, espera a melhor atuação do time justamente na fase decisiva.

Ao analisar o adversário, o treinador demonstrou muito respeito pela equipe uruguaia. Ele identificou os contra-ataques e a defesa como os principais pontos fortes do rival.

“O Uruguai tem contra-ataques objetivos e uma defesa forte e bem organizada. São eficientes mesmo com menos posse de bola”, analisou o comandante brasileiro.

Arthur Elias defende seu trabalho

O ponto alto da coletiva, no entanto, foi a defesa de seu método de trabalho. Arthur Elias explicou por que faz questão de dar minutos a todas as atletas.

“É um método de trabalho comprovado, não um mero detalhe”, afirmou o técnico. “Essa abordagem é crucial para preparar as jogadoras para o futuro e gera coragem e confiança dentro da equipe”, completou.

O treinador também reconheceu que o time ainda pode evoluir na competição. Ele, inclusive, admitiu que os inícios de jogo da Seleção não têm sido bons. Contudo, ele acredita que a equipe cresce nos momentos decisivos.

“Nosso desempenho melhorou ao longo da competição e espero que a equipe faça seu melhor jogo até agora. A equipe evolui consistentemente nas fases de mata-mata, o que é uma abordagem estratégica deliberada”, disse.

Por fim, Elias falou sobre o cenário do futebol feminino na América do Sul. Ele elogiou a luta da seleção uruguaia por melhores condições de trabalho. O técnico, em resumo, vê a atitude como algo muito significativo para a modalidade. A Seleção, enfim, se prepara para um duelo que promete ser bastante disputado.

