Santos estende o vínculo de Robinho Jr. até 2027

Robinho Jr já atuou em quatro partidas do time principal do Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos anunciou na noite desta segunda-feira (28) a renovação do contrato de Robinho Jr. O atacante de 17 anos estendeu seu vínculo com o clube até abril de 2027. O novo acordo também prevê aumento nas multas rescisórias, blindando o Peixe de possíveis assédios ao jogador.

O atacante celebrou o seu novo contrato com o clube. Robinho Jr destacou a possibilidade de estrear pelo time principal do Santos e também enfatizou a valorização que recebe do clube com a extensão do seu vínculo.

O atacante Robinho Jr assinou hoje um aditamento contratual que valoriza seu compromisso com o Santos FC. O acordo em vigor irá até 30 de abril de 2027, com majoração das multas rescisórias. pic.twitter.com/siQAQGrCEg — Santos FC (@SantosFC) July 28, 2025

“A melhor coisa do mundo foi estrear pelo Santos FC no profissional. É muito legal ter essa valorização, ver que meu trabalho está sendo reconhecido, estou feliz demais. Graças a Deus tenho entrado nos jogos e estou conseguindo aos poucos desenvolver meu papel”, ressaltou.

Robinho Jr estreou no time principal do Santos no amistoso contra a Desportiva Ferroviária. Depois, o atacante ganhou oportunidades nas partidas contra Flamengo, Mirassol e Internacional, válidas pelo Brasileirão. Antes disso, o jogador já era utilizado em treinamentos da equipe alvinegra durante o primeiro semestre.

