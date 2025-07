Paraguai vence Chile na Copa América feminina e se garante no Pan-2027

O Paraguai venceu o Chile, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 28/7, no jogo que valia a 5ª posição na Copa América Feminina. O gol saiu no finzinho, aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Camila Arrieta. Este triunfo no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador (sede dacompetição) garantiu às paraguaias uma vaga nos Jogos Pan-Americanos-2027 , em Lima, no Peru.

Chilenas e paraguaias terminaram em terceiro lugar em seus grupos. As chilenas ficaram atrás de Argentina e Uruguai, que avançaram às semifinais, mas à frente das anfitriãs do Equador e das peruanas.

Já o Paraguai ficou na terceira posição do Grupo B, atrás de Brasil e Colômbia. Porém, conseguiu superar a Venezuela (com um triunfo sobre a rival na última rodada da fase de grupos) e a Bolívia.

Paraguai marca no fim

Como, pelo regulamento da Copa América, o campeão e o vice vão aos Jogos Olímpicos de 2026, e os times em terceiro, quarto e quinto garantem vaga no Pan-Americano, foi necessário este duelo entre Chile e Paraguai para definir a última vaga. O jogo foi equilibrado, com o Chile tendo maior posse de bola (55%), mas vendo o Paraguai arriscar mais nas finalizações (11 a 7). Mas apenas aos 47 da etapa final, quando tudo indicava decisão nos pênaltis, saiu o gol. Camila arriscou e fez o gol da vitória.

O Paraguai celebrou muito a classificação, que era sua grande ambição na competição. A seleção apresentou nesta Copa América uma joia: a atacante Claudia Martínez, que fez cinco gols, foi a artilheira da equipe e tem apenas 17 anos. A jovem promessa já desperta interesse internacional.

