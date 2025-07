Goiás x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

O primeiro busca se reencontrar com as vitórias e o segundo quer subir na tabela - (crédito: Foto: Divulgação/Goiás / Samara Miranda/Remo)

A 19ª rodada da Série B se encerra com um confronto direto na parte de cima da tabela. Nesta terça-feira (28), o Goiás recebe o Remo às 21h35 (horário de Brasília), na Serrinha. A partida, que fecha o primeiro turno, coloca frente a frente o líder isolado da competição e uma equipe que está na porta da zona de acesso.

O duelo é de extrema importância para as ambições de ambos os clubes. O Goiás, líder com 36 pontos, quer se reabilitar de um tropeço na última rodada para ampliar sua vantagem no topo. Já o Remo, quinto colocado com 29 pontos, chega embalado por uma vitória e sabe que um bom resultado fora de casa pode colocá-lo de vez no G-4.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo sistema de streaming Disney+.

Como chega o Goiás

O Goiás chega para a partida buscando uma resposta imediata para sua torcida. Apesar de ser o líder isolado da Série B, a equipe vem de um tropeço fora de casa contra o Novorizontino. Portanto, o Esmeraldino aposta na força de seu estádio, a Serrinha, para voltar a vencer e fechar o primeiro turno com uma vantagem ainda mais confortável na liderança.

Para este confronto, o time terá uma mudança na defesa e um reforço no ataque. O zagueiro Messias está suspenso e é desfalque certo. Por outro lado, o atacante Pedrinho, peça importante no esquema da equipe, retorna ao time após cumprir suspensão e deve ser a principal novidade entre os titulares.

Como chega o Remo

O Remo chega a Goiânia em um momento de grande empolgação e com o G-4 na mira. A equipe paraense está na quinta colocação, na beira da zona de acesso, e vem de uma vitória importante sobre o Avaí na última rodada. Com isso, o Leão Azul viaja confiante para tentar surpreender o líder e fechar o turno entre os quatro primeiros.

A grande notícia para a equipe é o retorno de uma peça importante no ataque. O centroavante Felipe Vizeu, que estava ausente dos relacionados nos últimos cinco jogos, está de volta e fica à disposição do treinador. Com isso, o time ganha uma opção de peso para o setor ofensivo no jogo mais difícil do campeonato até aqui.

GOIÁS X REMO

Campeonato Brasileiro Série B – 19ª rodada

Data e horário: 29/7/2025 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Titi, Luiz Felipe e Willean Lepo (Moraes); Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato; Pedrinho, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Vagner Mancini.

REMO: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida (Reynaldo) e Sávio; Caio Vinicius, Cantillo e Jaderson; Marrony, Pedro Rocha e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

