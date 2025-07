Botafogo terá força máxima na Copa do Brasil

O Botafogo terá dois “reforços” para enfrentar o Bragantino, nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, o volante Marlon Freitas e o atacante Artur estão novamente à disposição do técnico Davide Ancelotti. Portanto, o Glorioso terá força máxima para o embate, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.

Marlon Freitas cumpriu suspensão no empate com o Corinthians, pelo Brasileirão. Já Artur, por sua vez, está recuperado de um quadro de gripe. Afinal, o atacante tinha sido poupado na última partida, mas treinou normalmente nos últimos dias e está à disposição do técnico Davide Ancelotti. Assim, a tendência é que seja titular.

Por outro lado, o treinador italiano tem uma dúvida no ataque. Afinal, Savarino e Joaquín Correa disputam posição. O venezuelano pode voltar a figurar entre os titulares, contudo, o argentino deixou uma boa impressão no empate com o Corinthians. Dessa forma, Davide Ancelotti ainda pode optar pela manutenção do jogo anterior.

Assim, o Botafogo deve ir a campo contra o Bragantino escalado com: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino (Joaquín Correa) e Álvaro Montoro; Arthur Cabral.

