Preparador acompanha trabalho de clubes com alvos da Seleção

A preparação física da CBF já está atenta no trabalho dos clubes com os jogadores que estão no radar da Seleção Brasileira. Dessa forma, o preparador físico Cristiano Nunes iniciou o período de observações e visitas aos centros de treinamento de alguns dos principais clubes do Brasil. O objetivo, afinal, é acompanhar o desempenho e atualização metodológica.

Após a chegada de Carlo Ancelotti, a CBF tem dado mais atenção para a preparação física. Portanto, a entidade contratou Cristiano Nunes para assumir o comando da área, integrando o quadro fixo da instituição. O preparador também vai acompanhar os jogos do Brasileirão para fazer observações técnicas.

“O objetivo das visitas é coletar informações in loco sobre atletas de interesse, avaliar estruturas de preparação física, integração de departamentos de performance e aprofundar o relacionamento técnico com as comissões técnicas dos clubes. Ao final do roteiro, um relatório será elaborado e encaminhado à Coordenação Técnica e demais áreas envolvidas, destacando os principais aspectos”, disse Nunes.

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, segue sendo a única presente em todas as edições da competição desde a sua criação, em 1930. Em terceiro nas Eliminatórias, o Brasil encerra a participação diante do Chile, dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e contra a Bolívia, fora de casa, dia 9.

