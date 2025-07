Brasil x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai na semifinal da Copa América Feminina, nesta terça-feira (29), às 21h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O Brasil garantiu sua vaga na fase decisiva após um empate sem gols contra a Colômbia. A Celeste, aliás, também garantiu a vaga na última rodada da fase de grupos ao vencer o Chile por 3 a 0, no Chillogallo.

A final da Copa América será para sábado, 2 de agosto, às 18h. Para a seleção que perder, ainda há a chance de disputar o terceiro lugar na sexta-feira, 1º de agosto, às 21h.

Onde assistir

A partida entre Brasil e Uruguai, pela semifinal da Copa América Feminina, assim, terá transmissão da TV Brasil e Sportv.

Como chega o Brasil

O Brasil chega como líder invicto do Grupo B, demonstrando sua tradicional capacidade de controle de bola e poder de fogo. Sob o comando de Arthur Elias, a Seleção Brasileira deve manter sua filosofia de jogo agressiva, buscando sufocar o adversário desde os primeiros minutos.

Na fase de grupos, o Brasil se destacou ao conquistar a liderança do Grupo B, mantendo um retrospecto invicto: três vitórias e um empate. Entre os jogos notáveis, a seleção amarela, aliás, superou a Venezuela por 2 a 0, a Bolívia por impressionantes 6 a 0 e o Paraguai por 4 a 1. Aliás, o único ponto perdido ocorreu em um empate sem gols contra a Colômbia, resultado que veio após a expulsão da goleira Lorena.

Como chega o Uruguai

Por sua vez, o Uruguai chegou à semifinal com um desempenho respeitável, terminando em segundo lugar na Chave A, acumulando sete pontos. A Celeste Olímpica, aliás, teve duas vitórias, um empate e uma derrota, enquanto a Argentina, líder do grupo, finalizou com quatro vitórias em quatro jogos. No entanto, o início da campanha começou com um clima tenso. Afinal, as atletas boicotaram o treino antes da estreia contra o Equador, em forma de protesto pelas más condições oferecidas pela entidade.

Dentro de campo, entre as jogadoras que se destacam na seleção uruguaia, há uma atleta conhecida no Brasil. Belén Aquino, jogadora do Internacional, tem um nome forte no ataque da Celeste. Pamela González, meio-campista, do Sevilla, da Espanha, também tem protagonismo na equipe, carregando a braçadeira de capitã.

BRASIL x URUGUAI

Copa América Feminina – Semifinal

Data-Hora: 29/7/2025 (terça-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Onde assistir: TV Brasil e Sportv

BRASIL: Claudia Oliveira, Fê Palermo, Taciane, Mariza; Gabi Portilho, Ari Borges, Angelina, Yasmim; Jhonson, Duda Rodrigues, Kerolin. Técnico: Arthur Elias

URUGUAI: Sanchez, Felipe, Correa, Lacoste, Tregartten; Carballo; Velazco, Gonzalez, Viera; Aquino, Pizarro. Técnico: Ariel Eduardo Longo.

Árbitra: Zulma Quiñonez (PAR)

Assistentes: Nadia Weiler (PAR) e Nancy Fernández (PAR)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

