Em jogo com várias chances, Paysandu e Athletic ficam no empate

Paysandu e Athletic empataram no encerramento do primeiro turno da Série B - (crédito: Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

Paysandu e Athletic encerraram suas participações no primeiro turno na Série B do Campeonato Brasileiro com um empate. Na noite desta segunda-feira (28), as equipes ficaram no 1 a 1 em partida realizada na Curuzu, em Belém. Welinton Torrão abriu o marcador para os visitantes e Rodrigo Gelado, contra, empatou para os donos da casa.

O resultado mantém a boa sequência dos clubes no torneio. O Papão está invicto há oito jogos, enquanto o Esquadrão não perde há cinco partidas. Porém, a situação na tabela não é das mais agradáveis. O Bicolor fecha o primeiro turno na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 20 pontos. Já os mineiros ficaram na 12ª posição, com 23 pontos.

Grandes oportunidades no primeiro tempo, jogo morno no segundo

O jogo começou com muito equilíbrio, com os dois lados criando oportunidades. Na primeira, Ronaldo Tavares recebeu na área e finalizou para boa defesa de Gabriel Mesquita. Na sequência, os donos da casa chegaram após Adriel cortar lançamento na entrada da área, a bola sobrar para Diogo Oliveira, que chutou para o gol e Sidimar salvou o Athletic.

O Papão ficou mais no ataque, só que em um contra-ataque, sofreu o gol. Welinton Torrão arrancou do meio de campo, passou por Ronaldo Henrique e tocou na saída do goleiro. Só que nem deu tempo dos mineiros comemorarem. Na saída de bola, o Bicolor cruzou na área, a defesa corta, mas a bola sobrou para Denner, que chutou cruzado e Rodrigo Gelado colocou contra a própria meta.

O nível ofensivo da partida seguiu, com novos protagonistas. Pelo Athletic, Max recebeu na área, cortou a marcação e chutou para a defesa de Gabriel Mesquita. Depois, Garcez recebeu duas vezes no ataque, mas parou em boas defesas de Adriel. Antes do intervalo, os mineiros chegaram em cruzamento na área, que Max cabeceou para fora.

O nível do jogo caiu na segunda etapa. Quem conseguiu controlar nos minutos iniciais foi o Athletic. Na melhor oportunidade, Ronaldo Tavares arriscou de fora da área e Gabriel Mesquita caiu no canto para fazer a defesa.

Sem muita criatividade, as equipes só conseguiram criar oportunidades na reta final de jogo. David Braga chutou de fora da área e Gabriel Mesquita defendeu em dois tempos. O Paysandu voltou a assustar mais uma vez no duelo Garcez contra Adriel, na qual o goleiro levou a melhor mais uma vez e garantiu o empate na Curuzu.

