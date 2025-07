Grêmio x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio receberá o Fortaleza em duelo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Arena, nesta terça-feira (29). O embate representa um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Isso porque as duas equipes passam por momentos incômodos no torneio. O Tricolor Gaúcho é o 14º colocado, com 17 pontos, já o Leão do Pici se encontra em 18º lugar, com três pontos a menos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva no Premiere, a partir de 20h10.

Como chega o Grêmio

O Imortal está em uma fase de cinco jogos sem vitórias, sendo dois empates e três derrotas, a última delas para o Palmeiras, pela 17,ª rodada do Brasileirão. A equipe tem apenas um resultado positivo depois do retorno dos compromissos para a segunda parte da temporada. No caso, o triunfo sobre o São José na decisão da Recopa Gaúcha. Neste intervalo, o técnico Mano Menezes viu a pressão sobre o seu trabalho aumentar. Afinal, a promessa que o Grêmio evoluiria de rendimento depois da intertemporada durante a disputa do Mundial de Clubes não se cumpriu.

Por sinal, durante este momento negativo, o Tricolor Gaúcho foi eliminado da Sul-Americana. Inclusive, também voltou a se aproximar da zona de rebaixamento, a vantagem caiu para dois pontos. O comandante precisará solucionar duas dúvidas entre os 11 iniciais. No caso, se ainda poderá utilizar Igor Serrote depois de confirmar sua venda para o futebol árabe ou se o zagueiro Gustavo Martins improvisado retorna à posição. Além disso, há também a concorrência entre Dodi e Villasanti no meio de campo.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici ensaia uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Até porque conquistou uma vitória sobre o Bragantino como mandante, no último sábado (26). Com isso, deu fim a uma sequência de dez partidas sem um resultado positivo. Portanto, tal situação traz ânimo para o trabalho do técnico Renato Paiva, que já dirigiu a equipe em dois embates.

A única possível mudança é na meta do Fortaleza. Com as lesões de Brenno e João Ricardo, Magrão assumiu a titularidade nos dois últimos duelos, porém deve ficar como opção no banco. Assim, Vinícius Silvestre tem chances de fazer a sua estreia pela equipe.

GRÊMIO x FORTALEZA

Jogo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 28/07/2025, às 2030h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote), Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Villasanti), Alex Santana, Riquelme, Alyson e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

FORTALEZA Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto (RJ) e Marcia Bezerra Lopes (RO)

VAR: Charly Wendy Straub (SC)

