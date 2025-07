Pioneira! Raça Rubro-Negra vive marco na história com criação de núcleo para autistas

Raça Rubro-Negra, maior organizada do Flamengo, se torna pioneira no Brasil com criação de núcleo para autistas - (crédito: Foto: Reprodução)

A tradicional Raça Rubro-Negra se tornou pioneira entre organizadas do país ao oficializar a criação de um setor exclusivo voltado à inclusão de torcedores com transtorno do espectro autista. Denominada ‘Raça Autista’, a iniciativa representa um marco sem precedentes entre movimentos de torcidas nacionais e se reserva a um ambiente pensado para “acolhimento, respeito às necessidades sensoriais e visibilidade no estádio”.

Em vídeo, Dudu Benfica, membro do departamento jurídico da organizada, anuncia a novidade ao lado de Pepe, um dos representantes da torcida. A publicação viralizou rapidamente e trouxe consigo uma forte carga simbólica: a nova bandeira da Raça Autistas está oficialmente inserida entre os símbolos tradicionais da RRN.

“Um passo gigante na nossa história. ??????????. No papo entre Pepe e Dudu Benfica, nosso jurídico, o destaque vai pra criação da Raça Autistas — a primeira região de torcidas organizadas voltada especialmente para esse núcleo tão importante e necessário. Mais do que torcer, a Raça é sobre acolher. Sobre garantir que todos tenham voz, vez e espaço nas arquibancadas. Parabéns a todos os envolvidos nesse marco!”, dizia um trecho do comunicado.

Em resposta à iniciativa, Pepê, idealizador e mentor da proposta, agradeceu a colaboração e reforçou a união do grupo: “Obrigado, Dudu. Sabe que você pode contar comigo e com a Raça inteira. Você é eterno! A Raça voltou para nunca mais sair”.

Raça Rubro-Negra retorna aos estádios

A implementação do projeto coincidiu com outro momento marcante na história da torcida: o retorno oficial da Raça Rubro-Negra ao Maracanã. A organizada retornou ao setor norte do estádio Mário Filho na vitória sobre o Fluminense, no dia 20 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Episódios de violência no jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, e diante do São Paulo na capital paulista motivaram a ação civil do Ministério Público. O afastamento da organizada estava inicialmente previsto para 90 dias, de acordo com a primeira decisão do Juizado Especial do Torcedor junto ao BEPE. A pena acabou estendida para cinco anos pouco tempo depois.

Impedida de frequentar estádios desde 2018, a organizada contou com a gestão de Bap para garantir apoio para regularização em meio ao movimento de retorno das torcidas rivais. Quase dez anos depois, em julho de 2025, a decisão enfim foi favorável, e a torcida liberada.

A torcida, aliás, voltou como se nunca tivesse saído. Reapareceu no setor norte do Maracanã com seus tradicionais bandeirões, instrumentos e faixas, impulsionando o ambiente no estádio. Conhecida como ‘pulmão da arquibancada’, a organizada espera reacender a atmosfera rubro-negra nos jogos da temporada.

Clima no estádio e reações públicas

Quase 58.5 mil pessoas estiveram presentes no jogo de retorno da Raça Rubro-Negra ao Maracanã. Nas redes sociais, aliás, o assunto se tornou um dos mais comentados do dia, com torcedores enaltecendo a energia das arquibancadas. Mensagens destacaram o retorno da vibração sonora e da tradicional execução da escalação — prática interrompida com a ausência da organizada.

Aliás, a participação da organizada não passou despercebida durante o clássico. Um mosaico tridimensional exibido no Maracanã homenageou o retorno da torcida e ganhou elogios até mesmo de personalidades ligadas ao clube, como o ex-lateral Athirson.

“Uma alegria imensa saber que a RRN está voltando ao estádio com aquela energia, aquela vibração e o bandeirão. Eu, que presenciei vários grandes momentos ao lado dessa grande torcida, não podia deixar de mandar esse forte abraço e marcar esse reencontro com a Nação e com o time do Flamengo”, disse em vídeo.

Perspectivas e desdobramentos

Em meio ao retorno da RRN cresce a expectativa pela liberação da Torcida Jovem Fla, que cumpre suspensão pelo mesmo hiato praticamente. As tratativas para sua reintegração seguem em andamento, mas não há, por ora, confirmação de datas. Caso seja oficializado, o Flamengo voltará, enfim, a contar com as duas maiores organizadas do clube em momentos decisivos.

Dessa maneira, a criação do núcleo inclusivo para autistas e o retorno às arquibancadas refletem um novo posicionamento da Raça Rubro-Negra, que alia tradição com responsabilidade social.

