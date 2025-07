Vídeo: Barcelona apresenta segundo uniforme em homenagem a Kobe Bryant

O Barcelona apresentou nesta segunda-feira seu novo uniforme reserva para a temporada 2025/26. Com tom bege e design minimalista, a camisa presta homenagem a Kobe Bryant e à famosa “Mentalidade Mamba”, filosofia que guiou a carreira do astro da NBA.

O grande diferencial está no detalhe do peito: em vez do tradicional logotipo da Nike, o modelo traz o símbolo da marca pessoal de Kobe, o “Kobe Sheath” — uma representação de espada embainhada que virou marca registrada do ex-jogador.

Veja o vídeo:

Better is the only choice. FC Barcelona’s purest expression of footballing perfection meets the constant growth mindset of Mamba Mentality.#NikeFootball @nike @nikefootball pic.twitter.com/7ixX2vJoTf — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2025

De acordo com o clube, a mudança faz parte de uma colaboração especial entre o Barça e o legado de Bryant. A ideia é celebrar valores em comum, como disciplina, superação e excelência esportiva — princípios que marcaram a trajetória do ídolo da NBA.

Kobe Bryant sempre demonstrou admiração pelo time catalão e cultivou uma relação próxima com o clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.