Corinthians negocia com LFU empréstimo de R$ 57 milhões

Osmar Stabile negocia adiantamento com a LFU para pagar dívidas do Corinthians

Enfrentando uma grave crise de fluxo de caixa, o Corinthians iniciou negociações com a Liga Forte União (LFU) para receber um montante de R$ 57 milhões ainda em agosto. O valor, caso a operação seja concretizada, será destinado ao pagamento de salários atrasados de jogadores e funcionários, premiações, fornecedores e eventuais reforços para o elenco profissional masculino.

A negociação, dividida em duas partes, inclui R$ 27 milhões como adiantamento da receita variável de performance no Campeonato Brasileiro, verba prevista para ser repassada apenas em dezembro, além de R$ 30 milhões como empréstimo, com taxa de juros de CDI (atualmente em 14,9% ao ano) + 3%.

Para conceder o empréstimo, a LFU exige a prorrogação do vínculo com o Corinthians por mais um ano. Assim, estendendo o contrato atual de 2029 para 2030. Embora considere a condição desfavorável, o clube aceita a proposta com uma “cláusula de saída”. Caso devolva os R$ 30 milhões com os devidos acréscimos, o Timão não precisaria cumprir o ano adicional de contrato.

A proposta foi autorizada pelo Conselho de Orientação (Cori) do clube em relação ao empréstimo. Aliás, o adiantamento dos R$ 27 milhões, por estar previsto no orçamento de 2025 e não ter incidência de juros, não exige aprovação interna.

O Corinthians ainda conta com outro reforço financeiro de R$ 50 milhões da Nike, previsto para agosto como parte das luvas pela renovação do contrato de fornecimento de material esportivo. Um valor adicional de R$ 50 milhões está previsto para 2026, dividido em duas parcelas.

Situação financeira do clube é delicada

Contudo, apesar das movimentações financeiras, a diretoria reconhece que a situação permanece delicada. Segundo o presidente interino Osmar Stabile, o objetivo da gestão é arrecadar ao menos R$ 100 milhões com vendas de jogadores na atual janela de transferências para conseguir equilibrar as contas até o final do ano.

“Recebemos o Corinthians sem fluxo de caixa para maio, junho e julho. Praticamente sem nada, o que tinha de receber foi em janeiro e fevereiro, só que o dinheiro foi utilizado de uma forma que não sei, não chegou no futebol”, disse Osmar Stabile.

O dirigente também explicou que a distribuição das receitas da LFU é desigual ao longo do ano, dificultando o planejamento financeiro.

“Por que não pagou os prêmios? 40% do que tínhamos que receber da Liga já recebemos, só que o fluxo de movimentação do dinheiro é assim: você recebe no início e no fim do ano. E o meio, não vive? Vive e precisamos de dinheiro. O grande problema que passamos no fluxo de caixa foi isso aí. Entra dinheiro, mas entra no começo e no final. E o meio? Como eu disse, estamos correndo atrás, quando deveríamos estar correndo na frente”, disse.

LFU já era escape

Não é a primeira vez que o Corinthians recorre à LFU para resolver pendências financeiras. No ano passado, o clube já havia obtido R$ 150 milhões em empréstimos com as mesmas condições de juros. Em maio deste ano, logo após o afastamento do presidente Augusto Melo e a posse de Stabile, cerca de R$ 22 milhões em receitas também acabaram sendo antecipados com a Liga.

No total, o Corinthians espera receber R$ 210 milhões pelos direitos de transmissão do Brasileirão 2025. Aliás, cerca de R$ 100 milhões já estão sendo utilizados. Ainda assim, a diretoria admite que o segundo semestre será de ajustes e forte pressão para manter a folha em dia.

