Fluminense sofre com a bola aérea desde a volta do Mundial de Clubes

Fluminense não consegue reagir no Brasileirão desde que voltou do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o sistema defensivo do Fluminense se destacou pela concentração diante de adversários perigosos, tendo praticamente ‘erro zero’ contra Borussia Dortmund e Inter de Milão. No entanto, desde que voltou ao Brasil, tudo mudou da água para o vinho, ao demonstrar vulnerabilidade, sobretudo na bola aérea.

Afinal, o Tricolor sofreu gols pelo alto em todos os quatro jogos que disputou depois do torneio da Fifa. Além disso, os problemas não param por aí, já que Ignácio tem uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito, com previsão de desfalcar a equipe por até seis semanas.

Gols em profusão

No primeiro jogo da volta, contra o Cruzeiro, Fabrício Bruno ficou livre na área para cabecear no meio da defesa do Fluminense e abrir o placar. Começava ali o fundamento que tem atormentado a cabeça do técnico Renato Gaúcho, sem qualquer solução até o momento e faz com que a equipe despenque na classificação do Brasileirão.

O Fla-Flu, por sua vez, caminhava para um empate sem gols no Maracanã. Quando Léo Ortiz ganhou de Freytes pelo alto e encontrou Pedro com liberdade para sacramentar o triunfo rubro-negro. Renê vacilou na marcação, sem qualquer atenção ao atacante, que aplicou a famosa ‘lei do ex’.

Novamente no Maracanã, a equipe carioca saiu na frente contra o Palmeiras, com gol de Germán Cano, de pênalti. Entretanto, no fim do primeiro tempo, viu Maurício subir livre na área, e Fábio falhar. Na volta do intervalo, o Alviverde voltou a marcar e carimbou mais uma derrota ao Tricolor.

No domingo (27), Arboleda subiu mais que Guga para abrir o placar para o São Paulo. Nesse sentido, Ferreirinha ampliou o marcador, novamente com liberdade para deslocar Fábio. Em campo, o técnico Renato Gaúcho optou por uma escalação com três zagueiros e a presença de Manoel. Contudo, não surtiu efeito, devido ao amplo domínio do adversário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.