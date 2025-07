Wesley exalta torcida da Roma em sua chegada: ‘Me lembra a do Flamengo’

Anunciado como reforço da Roma, Wesley já viveu fortes emoções em solo italiano. Afinal, o lateral-direito, ex-Flamengo, teve uma recepção calorosa, com a presença de torcedores no aeroporto. Diante disso, o jogador afirmou estar impressionado com a paixão da torcida de sua nova equipe, que, para ele, lembra a nação rubro-negra.

“Fiquei muito feliz com os torcedores que me receberam no aeroporto. Recebi muito carinho deles. Às 6h10 da manhã de um domingo ter cem pessoas me esperando… fiquei muito feliz. Eles são loucos apaixonados. Me recordam muito a torcida do Flamengo. Uma paixão muito grande. Um recado que eu posso dar para eles é que vou dar meu máximo sempre. Quando não der na qualidade vai na raça e na vontade”, disse.

Dessa forma, revelado nas divisões de base do clube carioca, o atleta disputou 39 partidas e marcou quatro gols pelo Flamengo. Ainda com a camisa rubro-negra, foi campeão carioca em duas oportunidades e ergueu a taça da Copa do Brasil.

Em sua despedida, na última semana, estufou a rede do Red Bull Bragantino, algo que interrompeu o jejum de quase 30 anos sem vitórias em Bragança Paulista.

Por fim, o clube liberou o jogador, de 21 anos, depois de acertar a contratação de Emerson Royal. Assim, Wesley acertou com a Roma em transação de 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) em metas.

