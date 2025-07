Em busca do título inédito, Botafogo tenta superar ‘maldição das oitavas’ da Copa do Brasil

Botafogo tenta avançar nas oitavas da Copa do Brasil diante do Bragantino - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo terá o desafio de buscar mais um título inédito e quebrar novas escritas nesta era Textor. Afinal, o clube sonha com a conquista da Copa do Brasil, que não veio em 1999 após o empate, sem gols, com o Juventude, no Maracanã. Nesta terça-feira (29), o time encara o Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no jogo de ida das oitavas.

No entanto, o Alvinegro também terá a missão de encerrar a ‘maldição das oitavas’. Isso porque foi eliminado nesta fase nas últimas três edições do torneio nacional (2022, 2023 e 2024).

Em sequência, a equipe carioca ficou pelo caminho contra América-MG, Athletico-PR e Bahia, respectivamente. Apesar de chegar com conquistas recentes no currículo, o Glorioso ainda busca um caminho de vitórias sob o comando do técnico Davide Ancelotti e qualquer erro em mata-matas pode ser fatal.

Eliminações que deixam lições

Na temporada passada, o Alvinegro tenta se consolidar sob o comando de Artur Jorge. Contudo, no jogo de ida, após Carlos Alberto abrir o placar, Cauly deixou tudo igual, o que fez o time sair de campo vaiado do Nilton Santos. Em Salvador, Gregore foi expulso no primeiro tempo, enquanto Lucho Rodríguez sacramentou o triunfo tricolor na etapa final.

Em 2023, o time carioca abriu dois gols de diferença contra o Athletico longe do Rio de Janeiro, com gols de Tiquinho Soares e Luis Henrique. Mas viu o Furacão reagir e virar a partida para 3 a 2. No Nilton Santos, Tiquinho voltou a estudar a rede, mas nos pênaltis, o centroavante desperdiçou sua cobrança, assim como Tchê Tchê.

No ano anterior, o clube passava pela transição para a SAF, com um elenco em reformulação. Nesse sentido, levou 3 a 0 para o Coelho, fora de casa, sem qualquer reação. No Rio de Janeiro, mais uma derrota, agora por 2 a 0, com gols de Felipe Azevedo e Pedrinho. Uma eliminação que mostrou que Textor teria que investir ainda mais para obter conquistas emblemáticas e mudar o time de patamar.

