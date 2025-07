Emerson Royal aparece no BID da CBF e pode estrear com a camisa do Flamengo

Novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, Emerson Royal apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para estrear com a camisa rubro-negra. A negociação envolveu o pagamento de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) ao clube italiano por parte dos direitos econômicos do atleta.

Dessa forma, o lateral-direito assinou contrato até o fim de 2028 e apareceu no Maracanã, antes da partida contra o Atlético-MG, ao lado de Saúl, outra novidade no elenco.

O atleta chega para substituir Wesley, que assinou com a Roma, da Itália. O clube liberou o jogador, de 21 anos, em transação de 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) em metas.

“Prazer incrível estar aqui. Viver isso, só vivi jogando contra e um dia sonhei com esse momento. Deus é muito bom comigo em estar realizando isso. Não vejo a hora de estar em campo e sentir esse calor da torcida”, afirmou Royal.

Por fim, o Rubro-Negro também fechou a contratação do atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Além disso, o Fla já aguarda a chegada de Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.