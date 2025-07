STJD marca julgamento de recurso sobre punição de Vitão, do Internacional

O Internacional terá uma definição sobre a condição do zagueiro Vitão esta semana. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para quinta-feira (31) o julgamento do recurso sobre a punição do defensor. A solicitação do departamento jurídico do Colorado foi aceita, o que possibilitou o camisa 4 a entrar em campo no retorno dos jogos após a disputa do Mundial de Clubes.

Se a decisão for por manter a sanção, Vitão precisará cumpri-la diante do São Paulo, no Beira-Rio, no próximo domingo (3), e diante do Bragantino, no dia 9 de agosto, no interior de São Paulo. Em junho, o atleta recebeu dois jogos de suspensão por fazer reclamações públicas contra a atuação de arbitragem na derrota para o Corinthians.

Defensor cita prejuízo da arbitragem ao Internacional

Na ocasião, Vitão deu a entender que a performance da equipe de arbitragem influenciou no resultado. A atitude foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita o fato de “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

O zagueiro não jogou contra o Vasco, no Beira-Rio, mas pela suspensão por três cartões amarelos. Contudo, o camisa 4 volta a ser opção para o técnico Roger Machado contra o Fluminense, nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, pela Copa do Brasil.

