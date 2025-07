Julio Sérgio comunica morte do filho de 15 anos e recebe homenagens da Roma ao Santos

O nome de Júlio Sérgio Bertagnoli voltou à mídia na última segunda-feira (28) após a confirmação da morte de seu filho Enzo Bertagnoli, de 15 anos. Para quem não se lembra, o ex-goleiro construiu uma carreira sólida no futebol entre o final dos anos 1990 e meados da década de 2010. Desde 2014, ano em que pendurou as chuteiras, tem se dedicado ao esporte fora das quatro linhas.

Júlio Sérgio comunicou publicamente a morte de seu filho no último domingo, dia 27 de julho, em decorrência de um tumor cerebral diagnosticado em 2020. O velório ocorreu no dia seguinte, segunda-feira (28), no Memorial Bom Pastor, em Ribeirão Preto, seguido da cerimônia no Crematório Ecológico.

O ex-goleiro usava suas redes sociais para compartilhar momentos da luta do filho contra o câncer. Em um dos registros mais emocionantes, apareceu raspando o cabelo ao lado de Enzo, em gesto de apoio durante o tratamento quimioterápico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Sergio Bertagnoli (@juliosergio27)

Apoio da comunidade esportiva

A notícia evidentemente sensibilizou o meio esportivo, mas especialmente os clubes defendidos por Júlio ao longo da carreira. O Santos, por exemplo, emitiu um comunicado em solidariedade:

“O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sergio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004. O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês!”, escreveu.

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sergio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004. O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando.… pic.twitter.com/0DS0uisLAb — Santos FC (@SantosFC) July 28, 2025

A Roma, clube que o acolheu por cinco temporadas, também demonstrou apoio: “Júlio, estamos com você neste momento de dor inimaginável. Toda a equipe da AS Roma está com sua família, e todos os romanistas o abraçam”.

Já o Botafogo-SP, clube que o revelou, deixou uma mensagem de carinho e consolo. “(…) Júlio Sérgio foi revelado nas categorias de base do Tricolor. Ele chegou à Seleção Brasileira de base atuando pelo Pantera. A diretoria presta os seus mais sinceros sentimentos de condolências à família e amigos e reza para que todos encontrem forças neste momento para superar essa triste perda”.

Espiritualidade

O ex-atleta participou, ainda neste mês, do ‘Legendários’ — retiro masculino com base em princípios evangélicos. Ele inclusive comentou sobre a experiência em seu perfil nas redes sociais.

“Pais, filhos, casamento, relacionamento, respeito, compreensão, perdão, atitude e fé. Reflexões e autoconhecimento de uma maneira emocionante e intensas como eu não havia sentido antes”, disse na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Sergio Bertagnoli (@juliosergio27)

Júlio Sérgio Bertagnoli

Conforme mencionado, o ex-goleiro construiu uma carreira sólida pelos clubes onde passou. Natural de Ribeirão Preto, ele iniciou sua trajetória no Botafogo-SP e passou por Francana, Comercial, Santos, América-SP, Juventude, Lecce e Roma. No clube italiano, participou de conquistas como a Taça da Itália e a Supertaça entre 2006 e 2008.

Já em solo brasileiro, integrou o elenco do Santos campeão brasileiro em 2002 e 2004. Após encerrar sua carreira como atleta em 2014, ele se dedicou à função de técnico e auxiliar, atuando em equipes como CRAC, Linense, Marília e Coritiba, até migrar para a função de agente de jogadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.