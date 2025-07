Centroavantes do Santos atingem 1.000 minutos sem marcar gols

Tiquinho Soares e Deivid Washington vivem seca com a camisa do Santos - (crédito: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

O setor ofensivo do Santos vive um momento de escassez. Afinal, os centroavantes Tiquinho Soares e Deivid Washington estão há três meses sem marcar gols. Mais de 1.000 minutos! Fato que preocupa o técnico Cleber Xavier e provoca crescentes críticas por parte da torcida.

Contratado com status de goleador e experiência, Tiquinho balançou as redes pela última vez no dia 20 de abril, na derrota para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, foram 13 partidas e 502 minutos em campo sem marcar . O último gol, aliás, veio em cobrança de pênalti.

Situação ainda mais delicada vive Deivid Washington, revelado na base e emprestado pelo Chelsea, da Inglaterra. O atacante marcou seu último gol na rodada seguinte a de Tiquinho, em 27 de abril, na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. De lá para cá, já são 12 jogos e 529 minutos de jejum.

Técnico do Santos tenta encontrar solução

Diante da falta de efetividade de seus camisas 9, Cleber Xavier chegou a testar uma formação com Neymar como falso 9, buscando movimentação e maior fluidez ofensiva. A experiência ainda não se consolidou, mas mostra que o treinador procura alternativas para uma crise de gols que tem comprometido o desempenho do time no Brasileirão.

Tanto Tiquinho quanto Deivid chegaram ao clube nesta temporada. O primeiro veio em uma negociação com o Botafogo, que envolveu a ida do zagueiro Jair ao clube carioca. Já Deivid foi um reforço de impacto, retornando por empréstimo após ser negociado pelo Santos com o Chelsea.

Os números do ano evidenciam a seca recente. Tiquinho tem oito gols em 28 partidas, além de três assistências, mas vive um momento muito abaixo do esperado. Deivid, por sua vez, soma apenas 2 gols em 21 jogos, um desempenho que, somado à falta de confiança, aumenta a cobrança sobre o jovem atacante.

O jejum de gols dos centroavantes reflete o momento complicado do Santos no Campeonato Brasileiro. Sem vitórias nos últimos três jogos, o time voltou para a zona de rebaixamento . Assim, o Peixe se prepara para encarar o Juventude na segunda-feira (4), em confronto direto contra o descenso.

