Botafogo x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Botafogo e Bragantino abrem as oitavas de final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Botafogo e Red Bull Bragantino medem forças, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no jogo de ida da Copa do Brasil. Na fase anterior, o Glorioso avançar, com uma goleada por 4 a 0 sobre o Capital-DF na ida e um revés por 1 a 0 na volta. Já o Massa Bruta, por sua vez, aplicou uma goleada por 6 a 0 sobre o Criciúma na volta, depois da derrota por 1 a 0 no Heriberto Hulse.

A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida a partir das 17h30 (de Brasília).COmeça com um pré-jogo de primeira que terá o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.

Diego Mazur está na narração. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com reportagens de Christopher Henrique e os comentários de João Miguel Lotufo.

