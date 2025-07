Grêmio x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

O Grêmio receberá o Fortaleza em duelo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, de Brasília, na Arena, nesta terça-feira (29). O jogo representa um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Isso porque as duas equipes passam por momentos incômodos no torneio. O Tricolor Gaúcho é o 14º colocado, com 17 pontos, já o Leão do Pici se encontra em 18º lugar, com três pontos a menos. A Voz do Esporte transmite esta partida iniciando o pré-jogo a partir das 19h (de Brasília) sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

O premiado Cesar Tavares está no comando e na narração deste Grêmio x Fortaleza. Mas a jornada esportiva da Voz do Esporte ainda conta com os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de André Bachá.

