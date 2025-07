Corinthians encerra preparação para dérbi decisivo. Veja provável escalação

O Corinthians encerrou sua preparação para o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Na manhã desta terça-feira (29/7), no CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Dorival Júnior comandou o último treino antes do clássico. Na atividade, o treinador esboçou a formação que vai a campo nesta quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena.

A principal novidade no Timão será o retorno do trio ofensivo formado por Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Afinal, os três não atuavam juntos como titulares desde 27 de março, justamente na final do Campeonato Paulista, também diante do Palmeiras. Na ocasião, o Corinthians saiu campeão. Desde então, sofreram com problemas físicos que impediram atuações em conjunto.

Assim, a expectativa é que, reforçado ofensivamente, o Corinthians consiga repetir o desempenho da conquista estadual.

O Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Esse time tem duas alterações em relação ao que venceu a final do Paulistão: saíram Angileri e Félix Torres e entraram Matheus Bidu e André Ramalho. O lateral-esquerdo Hugo e o meio-campista Maycon seguem como desfalques por lesões.

No meio, Raniele será o homem de contenção, com José Martínez e André Carrillo ajudando na transição e sustentação defensiva, liberando Rodrigo Garro para exercer sua criatividade na armação de jogadas.

