Atlético de Madrid apresenta o meia Almada, ex-Botafogo: ‘ Sonho realizado’

Almada com a camisa do Atlético de Madrid, seu novo clube na carreira - (crédito: Foto: Reprodução/X)

O meio-campista Thiago Almada teceu suas primeiras palavras como jogador do Atlético de Madrid, nesta terça-feira (29). Campeão da Copa do Mundo em 2022 com a Argentina, o jogador se destacou com a camisa do Botafogo na temporada passada e depois de curta passagem pelo Lyon reforça os Colchoneros.

Dessa forma, o clube espanhol pagou 21 milhões de euros (R$ 135 milhões) ao Alvinegro, que era detentor dos direitos econômicos do atleta. No clube francês, o jogador fez 20 partidas, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências, enquanto no Glorioso conquistou o Brasileirão e a Libertadores.

O hermano também tinha proposta do Benfica, mas os lisboetas não chegaram aos números exigidos por John Textor, sócio majoritário da SAF alvinegra e responsável pela negociação.

“Escolhi o Atlético de Madrid porque é um clube histórico que tenho muito carinho. Tenho vários amigos que jogaram aqui e sempre assistia as partidas, desenvolvi um apego. Quando me disseram sobre a oportunidade de jogar pelo Atlético, não pensei duas vezes. É um sonho realizado e quero demonstrar porque estou aqui”, disse.

Durante a entrevista, o meia ressaltou a união com os outros dois argentinos do elenco: Julián Alvarez e Nahuel Molina e destacou o treinador, o compatriota Diego Simeone.

Por fim, ele faz parte do pacote de contratações do Atlético de Madrid para a próxima temporada. O argentino se junta aos reforços Álex Baena, Johnny Cardoso (ex-Internacional), Dávid Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Juan Musso e Clément Lenglet.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.