Samuel Lino desembarca no Rio para assinar com o Flamengo

Mais um reforço do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato. Desta vez, o atacante Samuel Lino, de 25 anos, chegou à cidade através do Aeroporto Internacional Tom Jobim para passar por exames médicos e assinar vínculo de três anos com o clube carioca.

Vale destacar que o desembarque ocorreu com quase três horas de atraso em relação à previsão inicial. Mesmo assim, contou com a recepção de alguns torcedores, que aguardaram a chegada do atleta.

Antes de chegar ao Rio, Lino esteve em Portugal, onde resolveu questões burocráticas. Em seguida, pegou um voo de Madri, que fez escala em São Paulo para encontrar com seu empresário.

Após passar por exames médicos, o atacante vai até o Ninho do Urubu finalizar os testes físicos e conhecer o CT para assinar contrato e oficializar sua chegada. Neste primeiro momento, terá reunião com José Boto e também conversará com o técnico Filipe Luís.

Contratação mais cara da história do clube

O Flamengo conseguiu convencer Samuel Lino a deixar o Atlético de Madrid e retornar ao futebol brasileiro. A negociação, então, gira em torno de 24 milhões de euros. sendo 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) fixos e mais 2 milhões de euros (R$ 13 milhões) em bônus por metas.

Esses números representam que a vinda do atleta é a mais cara da história do clube carioca. A transação terá o pagamento de um montante à vista e o restante em outras duas parcelas em janeiro e julho de 2026.

Por fim, ele despertou o interesse de outros clubes da Europa, como o Napoli (Itália) e o Sporting (Portugal). No entanto, enxerga que voltar ao clube (esteve na base e foi campeão da Copinha em 2018) pode ser benéfica para entrar no radar da Seleção Brasileira, do técnico Carlo Ancelotti.

