Craque Neto detona atitude de Abel Ferreira: ‘Nojento e antiético’

O Craque Neto voltou a criticar o técnico Abel Ferreira. Dessa vez, o apresentador comentou sobre a atitude do treinador português de chutar o microfone de transmissão da partida entre Palmeiras e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (26).

Dessa forma, o ex-jogador repudiou a atitude de Abel no programa ‘Galvão e Amigos’ e ressaltou que é um bom treinador, mas afirmou que precisa ser uma boa pessoa também.

“Eu nunca fui exemplo como jogador, mas melhorei como pessoa. Se o meu filho faz isso, meu filho paga e vai lá pedir desculpas. O Abel fez isso com a Alinne, da Band, uma falta de respeito com uma mulher. Incrível o que esse cara fez. Esse cara é um nojento, mascarado, antipático, mas é um baita treinador. Mas tem que ser as duas coisas: um bom treinador e uma boa pessoa. Todos nós. Ele é nojento, maltrata a imprensa brasileira, é um cara intragável, está em um dos maiores clubes do mundo, ganha R$ 5 milhões por mês, um dinheiro violento, e não respeita absolutamente ninguém”, disse.

Neto analisa fama de Abel Ferreira

Além disso, Neto lembrou algumas atitudes do treinador, principalmente com a imprensa brasileira. No entanto, o apresentador lembrou que mesmo com as atitudes, os brasileiros veem Abel Ferreira como ‘legal’, por ganhar títulos.

Ele quase brigou com o Calleri, ele brigou com a Alinne, ele tirou o celular da mão de um repórter… Ele fez tudo isso. Mas a gente quase acabou com a vida do Luxemburgo aqui. Ou é mentira minha? Esse cara é nojento. E o pior: é europeu, vem pra cá, dá de gostoso aqui, ficou rico e famoso aqui no Brasil e é uma perna absurda. Não respeita ninguém! Ele não respeita a Band, a Globo, as filhas, não respeita ninguém. Mas aqui ele é visto como legal. Sabe por que? Porque ele ganha. Quem ganha vira legal nesse país. Ele é nojento e antiético. Isso é o que eu penso dele. Mas, pra mim, é o melhor treinador dos últimos 20 anos.”

Palmeiras x Grêmio

Em campo, o Palmeiras levou a melhor e venceu o Grêmio por 1 a 0 pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. O gol do jogo saiu logo no início, aos três minutos, marcado por Facundo Torres.

