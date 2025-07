Palmeiras deve ter mudanças no ataque para o dérbi. Veja provável escalação

O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira sua preparação para o primeiro clássico contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira comandou o último treino na Academia de Futebol e ainda avalia como montará o setor ofensivo para o confronto decisivo desta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A principal dúvida de Abel está no ataque. O meia Felipe Anderson, que seria o titular no setor de criação, segue em recuperação de uma inflamação no quadril. Fora contra o Grêmio, ele também não participou das atividades em campo nesta terça e ficou aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Com isso, é praticamente certo o desfalque no Dérbi.

No último jogo pelo Brasileirão, o jovem Luighi ganhou chance entre os titulares, mas teve atuação discreta. Com isso, cresce a expectativa pela primeira titularidade de Ramón Sosa, reforço recém-chegado, mas que ainda tem restrições físicas por ter voltado de férias recentemente. Allan, que também atua pelo setor, surge como alternativa.

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Allan), Facundo Torres e Vitor Roque.

Assim, o time pode ter até seis mudanças em relação à equipe que perdeu a final do Paulistão para o próprio Corinthians, em março. Paulinho, Murilo e Bruno Rodrigues seguem no departamento médico.

