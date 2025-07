Internacional visa corrigir fragilidade defensiva antes de jogos de mata-mata

Desatenção, irregularidade de rendimento e situações em que leva o primeiro gol do jogo são aspectos a serem corrigidos no Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O técnico Roger Machado tenta aproveitar a reta final de preparação para o duelo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, para corrigir falhas corriqueiras no Internacional. As situações que preocupam o Colorado para o torneio mata-mata nacional como também na Libertadores são quando levam o primeiro gol. Inclusive, a falta de atenção e a irregularidade nas performances são também cenários que causam receio no Colorado.

A fragilidade defensiva envolvendo sair atrás do placar persegue o Inter desde após o fim do Gauchão. Posteriormente ao término do Estadual, a equipe entrou em campo 24 vezes por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Neste período, levou o primeiro gol em 14 desses jogos. Além disso, em dez desses embates foi para o intervalo em desvantagem no placar. Por sinal, nestas 14 partidas, o Internacional somou apenas duas vitórias sobre Juventude, pelo Brasileirão, e Bahia, pela fase de grupos da Libertadores. Além de seis empates e também seis derrotas.

Importante ressaltar que no intervalo, o Colorado teve apenas seis derrotas, mas o principal temor do comandante, na verdade, é a irregularidade nas atuações. Isso porque Roger argumenta que tal cenário é crucial para esta vulnerabilidade defensiva. Por sinal, exige que o time tenha um maior desgaste físico para reagir dentro das partidas e alcançar o empate. O treinador também aponta que a falta de atenção do Internacional em diversos momentos dos duelos também influencia para este contexto.

Capacidade do Internacional em manter resultado

Por outro lado, o Inter tem retrospecto positivo quando marca o primeiro gol do embate depois da conquista do Gauchão. Afinal, em nove oportunidades, sequer sofreu uma virada. Foram oito vitórias e levou o empate em apenas uma ocasião, a primeira partida após o título. No caso a estreia pelo Brasileirão contra o Flamengo.

Jogos que o Inter saiu atras do placar

Bahia – empate (1 x 1) – fora de casa pela Libertadores

Palmeiras – derrota (0 x 1) – no Beira-Rio pelo Brasileirão

Grêmio – empate (1 x 1) – fora de casa pelo Brasileirão

Nacional – empate (3 x 3) – no Beira-Rio pela Libertadores

Juventude – vitória (3 x 1) – no Beira-Rio pelo Brasileirão

Corinthians – derrota (4 x 2) – fora de casa pelo Brasileirão

Atlético Nacional – derrota (3 x 1) – fora de casa pela Libertadores

Botafogo – derrota (4 x 0) – fora de casa pelo Brasileirão

Mirassol – empate (1 x 1) – no Beira-Rio pelo Brasileirão

Sport – empate (1 x 1) – fora de casa pelo Brasileirão

Bahia – vitória (2 x 1) – no Beira-Rio pela Libertadores

Fluminense – derrota (0 x 2) – no Beira-Rio pelo Brasileirão

Atlético-MG – derrota (2 x 0) – fora de casa pelo Brasileirão

Vasco – empate (1 x 1) – no Beira-Rio pelo Brasileirão

