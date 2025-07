São Paulo deve encarar Athletico-PR sem um zagueiro no banco de reservas

O São Paulo pode ter um desfalque incomum no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (31/7), às 19h (de Brasília), no Morumbis. Com a suspensão de Ferraresi, o técnico Hernán Crespo corre o risco de não ter nenhum zagueiro no banco de reservas para o confronto.

Afinal, Ferraresi, autor da assistência para um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, está suspenso por conta da expulsão na vitória contra o Náutico, há mais de dois meses, ainda na fase anterior da competição.

Com isso, restam ao elenco principal apenas três defensores de ofício: Arboleda, Alan Franco e Sabino. Contudo, como Crespo adota o sistema com três zagueiros, o time titular já começa a partida no limite da posição. Caso haja necessidade de substituição ou expulsão, o treinador terá de improvisar ou alterar o esquema tático para uma linha de quatro defensores.

São Paulo busca novos zagueiros no mercado

Até o momento, o clube não chamou atletas do sub-20 para compor o grupo. O nome mais óbvio, Matheus Belém, que retornou recentemente de empréstimo à Chapecoense, não está nos planos da comissão técnica.

Ciente da limitação do setor, a diretoria são-paulina segue no mercado em busca de mais um zagueiro. A escassez de opções agravou-se com a saída de jogadores como Ruan Tressoldi e a falta de reposições à altura. Especialmente num momento decisivo da temporada.

