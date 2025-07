Fechado com o Atlético, Alexsander mira duelo com o Flamengo na Copa do Brasil

O volante Alexsander desembarcou nesta terça-feira (29) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte para assinar contrato com o Atlético-MG. Antes disso, ele fará exames médicos no CT da Cidade do Galo.

A diretoria do Atlético vai investir cerca de 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,5 milhões) na contratação do jogador. O vínculo com o clube mineiro será de cinco temporadas. Desde o ano passado, Alexsander defendia o Al Ahli, da Arábia Saudita.

Na chegada a Belo Horizonte, o volante falou sobre a felicidade de vestir a camisa do Galo e comentou a possibilidade de enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil.

“Feliz demais por agora estar defendendo o Galo. Vou fazer os exames. Não sei se estarei apto para jogar, mas estarei à disposição do treinador. Jogar contra o Flamengo é sempre algo especial, é um grande jogo. Gosto bastante de partidas assim”, disse o jogador.

Revelado pelo Fluminense, Alexsander destacou-se no Tricolor carioca e marcou um gol na final do Campeonato Carioca de 2023, justamente contra o Flamengo. No mesmo ano, conquistou, portanto, a Libertadores antes de se transferir para o futebol saudita.

