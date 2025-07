Vasco acerta retorno do volante Cauan Barros

Tem reforço caseiro no Vasco! Nesta terça-feira (29/7), o Cruz-Maltino acertou o retorno do volante Cauan Barros, que estava emprestado ao América-MG, da Série B do Brasileirão. O jogador de 21 anos é cria da base vascaína e vinha de dois empréstimos seguidos.

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, o Vasco não precisará arcar financeiramente com o retorno do atleta, aliás. No entanto, para convencê-lo a voltar a São Januário, o Cruz-Maltino aceitou renovar o contrato do atleta, concedendo um aumento salarial. O vínculo atual do jogador vai até 31 de dezembro de 2026.

Barros vinha sendo destaque no América-MG, vice-campeão mineiro em 2025. São 28 jogos para o atleta, sendo 26 como titular. Assim, ele anotou cinco gols, nenhuma assistência e recebeu 11 cartões amarelos no período. Agora, retorna para buscar espaço no time titular.

O jogador, natural de Tacaratu (PE), estreou profissionalmente em 2023, atuando por 16 jogos com a Cruz de Malta. Em 2024, marcou um gol em duas partidas e logo foi para o Amazonas, que disputava a Série B na ocasião. Ao retornar ao Vasco, ele seguiu por empréstimo para o América, a exemplo do ponta Figueiredo.

Recentemente, o Vasco recusou propostas do Cruzeiro pelo jogador. Segundo apuração do Jogada10, os valores não agradaram: R$ 2,6 milhões por 80% de seus direitos.

