Luís Fabiano critica postura de Wallace Yan: ‘Passa do ponto’

O ex-jogador Luís Fabiano fez críticas a postura de Wallace Yan, jovem destaque do Flamengo, no atrito com Hulk, na partida entre o Rubro-Negro e o Atlético Mineiro, no último domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, durante a programação dos canais ESPN, o ex-atacante afirmou que Wallace Yan passa do ponto e exagera nas provocações em campo.

“Ele é pior. Não era assim não. Esse aí, passa um pouco do ponto. Exagera. Ele discute com todo mundo. São coisas que não pode”, disse Luís Fabiano.

Dessa forma, os ex-jogadores Fábio Luciano e Lugano, que estavam na conversa, também opinaram sobre o caso.

“Acho que ele pode ser atrevido com a bola. Se posicionar, se ele escutar uma besteira, retrucar. Mas partiu dele”, afirmou Fábio Luciano.

“Isso vira contra. Primeiro, os torcedores vão achar bonitinho, ousado, mas esta postura (ao longo prazo), quando der algo errado, volta contra o jogador… Acho que faltou um pouco de postura do Thiago Silva e Hulk. Se fosse eu, vejo um garoto falar besteira, como um experiente só dou risada”, concluiu Lugano.

Wallace Yan e as provocações Wallace Yan, de 20 anos, vem chamando atenção no Flamengo. Além de sempre ser uma peça fundamental no ataque do Flamengo quando sai do banco, ele também se envolveu em atritos com jogadores experientes recentemente. Primeiro com Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, durante o clássico pela 15° rodada do Brasileiro. O último, portanto, foi com Hulk, na última rodada da competição. Aliás, o camisa 7 do Galo chegou a reclamar diretamente com o técnico Filipe Luís após o apito final. “Ah, o Wallace. É ele, é ele. Eu falo, mas ele é assim. Ele não muda. Ele é muito difícil”, disse Filipe Luís, do Flamengo. “Cara, mas assim não dá”, respondeu Hulk, do Atlético-MG.

Leitura labial do Hulk e Filipe Luís depois do apito final. ???? O jogador do Galo pergunta sobre o Wallace Yan para o técnico do Flamengo. pic.twitter.com/QvcobmuLEY — VELLOSO (@vellosogg) July 28, 2025

Flamengo venceu o Atlético

O Flamengo venceu o primeiro duelo contra o Atlético Mineiro nesta temporada. As equipes vão se encontrar mais três vezes, sendo duas nos próximos dias.

Afinal, o Rubro-Negro e o Galo brigam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o primeiro confronto será nesta quinta-feira (31), no Maracanã, e o jogo de volta na Arena MRV na próxima semana. Também em Minas será o jogo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Neste primeiro encontro, portanto, o clube carioca levou a melhor e venceu por 1 a 0. O gol do jogo saiu aos 30 minutos do segundo tempo. Após uma cobrança de falta de Luiz Araújo, Léo Ortiz completou de cabeça para o fundo do gol.

Vale ressaltar, aliás, que o resultado foi importante para o Flamengo reassumir a liderança com dois pontos de vantagem do segundo colocado, Cruzeiro. O Rubro-Negro ainda tem um jogo a menos em relação à Raposa.

